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    07 октября 2021, 19:22

    Рецидивист застрелил приятеля на Урале

    Мужчины повздорили из-за совместного бизнеса

    Редакция сайта 360

    В Свердловской области задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщил сайт TagilCity.ru со ссылкой на региональный Следком.

    Подозреваемый повздорил со своим 36-летним товарищем при обсуждении совместного бизнеса. В какой-то момент он выстрелил в него з мелкокалиберной винтовки, а затем добил вилами. Это произошло в одном из гаражных боксов на улице Юбилейная. После задержания выяснилось, что мужчина имеет несколько судимостей за вымогательство, хулиганство, кражи и разбойные нападения.