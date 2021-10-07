Рецидивист застрелил приятеля на Урале

В Свердловской области задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщил сайт TagilCity.ru со ссылкой на региональный Следком.

Подозреваемый повздорил со своим 36-летним товарищем при обсуждении совместного бизнеса. В какой-то момент он выстрелил в него з мелкокалиберной винтовки, а затем добил вилами. Это произошло в одном из гаражных боксов на улице Юбилейная. После задержания выяснилось, что мужчина имеет несколько судимостей за вымогательство, хулиганство, кражи и разбойные нападения.