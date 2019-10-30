Рецидивист зарезал жительницу Новокузнецка за предложение заняться сексом
В Новокузнецке правоохранители задержали 46-летнего мужчину, который через несколько дней после освобождения из колонии зарезал знакомую, нанеся ей 18 ударов ножом. Подробностями убийства поделились «Дни.ру».
По данным издания, рецидивист познакомился со своей будущей жертвой на улице. Женщина была с подругой и пригласила мужчину к себе домой. Во время попойки дамы повздорили, и гостье пришлось уйти.
Оставшись наедине, хозяйка начала склонять нового знакомого к интиму. Ее настойчивость разозлила бывшего зэка, и он нанес женщине 18 ударов ножом. Затем он поджег наволочку и скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело.