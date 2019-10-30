Рецидивист зарезал жительницу Новокузнецка за предложение заняться сексом

По данным издания, рецидивист познакомился со своей будущей жертвой на улице. Женщина была с подругой и пригласила мужчину к себе домой. Во время попойки дамы повздорили, и гостье пришлось уйти.

Оставшись наедине, хозяйка начала склонять нового знакомого к интиму. Ее настойчивость разозлила бывшего зэка, и он нанес женщине 18 ударов ножом. Затем он поджег наволочку и скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело.