Криминал 10 августа 2023, 21:05 Рецидивист вынес из квартиры в Ноябрьске мобильный телефон и телевизор

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Житель Ноябрьска ограбил квартиру женщины и вынес из нее мобильный телефон и телевизор. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ЯНАО.

С заявлением о краже в полицию обратилась местная жительница. Ущерб составил 33 тысячи рублей.

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Спустя время сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 1988 года рождения. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».