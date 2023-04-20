Криминал 20 апреля 2023, 17:59 Рецидивист украл сумку и пакет с продуктами у пенсионерки в Кургане

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Житель Кургана, который ранее уже имел проблемы с законом, напал на пенсионерку. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные УМВД по региону.

Жертвой грабителя стала 86-летняя пенсионерка. Угрожая деревянным пистолетом, он отнял у нее сумку с документами и деньгами, а также пакет с продуктами. После этого мужчина сбежал. Но полицейские смогли задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, который находится под полицейским надзором.

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В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Разбой».