Криминал 03 мая 2023, 16:31 Рецидивист украд девять коробок конфет из магазина в Санкт-Петербурге

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Рецидивист украл из сетевого магазина на улице Композиторов в Выборгском районе Санкт-Петербурга девять коробок с шоколадными конфетами. Его задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ситуация произошла 29 апреля. Злоумышленник убрал коробки под куртку, а после прошел мимо касс. Администратор супермаркета попыталась догнать мужчину, однако он лишь ускорился. Проезжавший мимо наряд Росгвардии заметил и задержал беглеца. Его доставили в отдел полиции, написали «Невские новости».

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Выяснилось, что ранее мужчина имел проблемы с законом из-за незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ.