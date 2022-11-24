Эксклюзив 24 ноября 2022, 04:40 Рецидивист ударил продавщицу ножом и ушел в пиццерию. Видео Появилось видео нападения рецидивиста с ножом на продавщицу в Свердловской области

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Мужчина ударил сотрудницу продуктового магазина ножом в спину. Все произошло в Свердловской области, сообщил источник в экстренных службах. В распоряжении «360» также оказалось видео нападения.

Судя по кадрам, пьяный мужчина зашел в продуктовый магазин. По неизвестной причине он начал нападать с ножом на девушку, которая сидела за кассой. Сначала она пыталась уговорить его отпустить ее, а потом стала обороняться.

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В какой-то момент ей удалось вырваться, однако преступник ее догнал и ударил ножом в спину. После нападения мужчина ушел в пиццерию, из магазина он ничего брать не стал, уточнил Telegram-канале Ural Mash.

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Сотрудники полиции задержали 61-летнего нападавшего по горячим следам. Выяснилось, что у него уже есть судимость за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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