Рецидивист ударил ножом девочку в Ростове-на-Дону
Как сообщается на сайте СК России по Ростовской области, он действовал из хулиганских побуждений.
«Злоумышленник не довел свой преступный умысел до конца, поскольку девочка оказала ему активное сопротивление и убежала с места происшествия. В дальнейшем потерпевшая обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время угрозы ее жизни не имеется», — сообщило ведомство.
Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас подозреваемый задержан и решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.
В Нижегородской области 25 сентября был задержан мужчина, которому инкриминируют два убийства. Следствие считает, что он убил свою соседку, а затем девятилетнюю дочь своей бывшей сожительницы.