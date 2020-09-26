Рецидивист ударил ножом девочку в Ростове-на-Дону

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 41-летний мужчина на детской площадке в Первомайском районе Ростова-на-Дону ударил канцелярским ножом в шею 14-летнюю девочку.

Как сообщается на сайте СК России по Ростовской области, он действовал из хулиганских побуждений.

«Злоумышленник не довел свой преступный умысел до конца, поскольку девочка оказала ему активное сопротивление и убежала с места происшествия. В дальнейшем потерпевшая обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время угрозы ее жизни не имеется», — сообщило ведомство.

Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас подозреваемый задержан и решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

В Нижегородской области 25 сентября был задержан мужчина, которому инкриминируют два убийства. Следствие считает, что он убил свою соседку, а затем девятилетнюю дочь своей бывшей сожительницы.