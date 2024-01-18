Криминал 18 января 2024, 05:02 Рецидивист убил двух человек за день на Камчатке СК: рецидивист убил двух человек в Петропавловске-Камчатском СУ СК России по Камчатскому краю / Telegram

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В Петропавловске-Камчатском арестовали ранее судимого местного жителя, которого подозревают в убийстве двух человек за один день. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

Оба убийства произошли в воскресенье, 14 января. По версии следствия, 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом своего 49-летнего знакомого, а также нанес ему множественные удары по голове. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

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«В этот же день, желая скрыть преступление, фигурант нанес множественные удары ножом 45-летнему мужчине, которому стало известно о произошедшем», — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 — убийство двух и более лиц. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее стало известно, что двух подростков, обвиняемых в жестоких убийствах своих подруг в Екатеринбурге, признали вменяемыми. Начальник следственного отдела по Железнодорожному району Артем Решетников рассказал, что в обоих случаях убийства совершались на почве ревности и носили спонтанный характер.