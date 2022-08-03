Рецидивист получил срок за убийство своей невесты в день свадьбы в Новосибирской области

Суд вынес приговор ранее судимому мужчине, который убил свою партнершу день их свадьбы. Он отправится в тюрьму на 18 лет, сообщил «Царьград».

Женщина ждала освобождения избранника, чтобы пожениться. В день свадьбы жених перепил. Между ним и невестой произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил будущую жену до смерти. В преступлении он признался сразу же. Преступника приговорили к 18 годам колонии строгого режима.