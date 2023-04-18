Криминал 18 апреля 2023, 23:05 Рецидивист пять часов насиловал жительницу Екатеринбурга

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Мужчина из Полевского изнасиловал жительницу Екатеринбурга 13 апреля. Злоумышленник измывался над ней на протяжении пяти часов. Он предложил 22-летней пострадавшей подвезти ее до дома, а затем напал на нее и изнасиловал.

Пострадавшая обратилась в полицию, пишет tagilcity.ru. Мужчину разыскали сотрудники полиции. При задержании он отрицал вину, утверждая, что все происходило с ее согласия.

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В отношении него возбудили уголовные дела по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда.