Криминал 20 апреля 2023, 21:40 Рецидивист из Самарской области довел до смерти своего сына, подсадив его на наркотики

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Житель Самарской области, который ранее уже имел проблемы с законом, совершил несколько тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

Три года назад мужчина вместе с сыном 2004 года рождения устроил поджог дома своей бывшей супруги, которая приходилась мальчику матерью. Ущерб от их действий составил 2,3 миллиона рублей. Также он заставлял сына подделывать рецепты, необходимые для покупки сильнодействующих препаратов.

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Злоумышленник подсадил своего сына и его подругу на наркотики. Вещества он сбывал им самостоятельно. В результате сын преступника погиб, а его подруга получила тяжкий вред здоровью. Еще одним преступлением мужчины стало доведение до самоубийства знакомой 1999 года рождения.

Суд признал его виновным по семи статьям Уголовного кодекса. Его приговорили к 20 годам заключения, а также к моральной компенсации в размере пяти миллионов рублей.