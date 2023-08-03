Криминал 03 августа 2023, 22:46 Рецидивист из Петербурга чуть не задушил пришедшую к нему в гости женщину

Читать 360tv в

Житель Санкт‑Петербурга, у которого раньше были проблемы с законом, чуть не задушил свою гостью. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Рецидивист распивал алкоголь вместе со знакомыми. В какой-то момент в компании началась ссора. Тогда мужчина схватил за горло свою гостью и начал угрожать ей убийством.

Реклама

После случившегося женщина обратилась в полицию с заявлением. Прокуратура Кировского района направило обвинительное заключение в суд.