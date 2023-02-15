Криминал 15 февраля 2023, 23:54 Рецидивист из Пермского края пытался убить знакомого за невозвращенный долг

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В Пермском крае мужчина, ранее имевший проблемы с законом, пойдет под суд. Жителя Кунгура обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

Злоумышленник и пострадавший вместе отбывали заключение. Освободившись, они продолжили общаться.

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Один из мужчин одолжил у второго денег, однако средства так и не вернул. Тогда фигурант дела решил убить обидчика. Он взял топор и пришел к нему домой. Когда потерпевший открыл дверь, оппонент замахнулся и ударил его по голове. Однако хозяин квартиры успел увернуться и отобрать топор.

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Соседи вызвали полицейских, которые задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».