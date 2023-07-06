Криминал 06 июля 2023, 17:39 Рецидивист из ЯНАО жестоко убил знакомую из-за денег

Читать 360tv в

Безработный рецидивист из Оренбургской области Ямало-Ненецкого автономного округа жестоко расправился со своей знакомой из-за денег. Он пытал ее, избивал, а после зарезал. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на Следственный комитет России по региону.

Преступление произошло в прошлом году в Новом Уренгое. Мужчина сказал, что придет на свидание к знакомой. В действительности же он планировал украсть у нее драгоценности и деньги.

Реклама

Придя к женщине, мужчина напал на нее. Он ударил ее по меньшей мере 60 раз ногами и руками. Затем он пытал ее до тех пор, пока не сказала ему пароль от телефона, пин-код от карты и местонахождение ценностей, написал 56orb.ru.

После он несколько раз ударил пострадавшую ножом и сбежал. Против него возбудили уголовные дела по трем статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем», «Разбой, совершенный в крупном размере», «Кража».