Криминал 04 июля 2023, 19:08 Рецидивист из Челябинска убил любовницу и попал в колонию на 13 лет

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Рецидивист из Челябинска убил свою любовницу из-за ревности. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные областной прокуратуры.

Преступление мужчина совершил в октябре 2022 года. Злоумышленник поссорился со своей любовницей на фоне ревности. В какой-то момент он начал избивать женщину, а после нанес ей по меньшей мере 12 ударов ножом в шею и грудную клетку. От полученных травм пострадавшая погибла на месте происшествия.

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После убийства фигурант дела забрал из квартиры потерпевшей телевизор и цифровой приемник общей стоимостью 18 тысяч рублей. В результате его осудили на 13 лет заключения в исправительной колонии особого режима.