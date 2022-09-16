Бастрыкин поручил открыть дело по факту обстрела Валуек ВСУ | 360°

Криминал 16 сентября 2022, 13:35 Поделиться Telegram

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Viber Бастрыкин поручил открыть дело по факту обстрела Валуек ВСУ Глава СК РФ Бастрыкин поручил открыть дело по факту обстрела Валуек ВСУ РИА «Новости»

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение завести уголовное дело по факту обстрелов города Валуйки Белгородской области, в результате которых погиб мирный житель. Об сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ территории Белгородской области и представить доклад о ходе расследования», — сказано в тексте.

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По предварительным сведениям, один мирный житель погиб, медицинская помощь понадобилась двум людям.

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Ведомство отметило, что в результате обстрела Валуек повреждена подстанция, а также нарушено электроснабжение населенного пункта. Кроме того загорелись восемь домов и три машины на улице Школьная.

Представители Следственного комитета добавили, что ВСУ открыли огонь также по селу Нехотеевка в Белгородском районе. Один из снарядов попал в неработающую АЗС, случился пожар. Про предварительным данным, никто не пострадал.

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