Бастрыкин поручил открыть дело по факту обстрела Валуек ВСУ | 360°

Все новости

Спецоперация

16 сентября 2022, 14:24

Штаб украинского центра спецопераций «Юг» уничтожили под Очаковом

Эксклюзив

16 сентября 2022, 14:23

НАТО решил затянуть конфликт на Украине, чтобы «вскрыть» Россию

Реклама

Важное

16 сентября 2022, 14:18

Украинские военные открыли огонь по береговой линии Энергодара вблизи ЗАЭС

Спецоперация

16 сентября 2022, 14:15

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели прокурора ЛНР

Подмосковье

16 сентября 2022, 14:05

Более 600 тысяч банок и бутылок собрали ученики Подмосковья с начала года

Спорт

16 сентября 2022, 14:05

IBU продлил отстранение Союза биатлонистов России

Подмосковье

16 сентября 2022, 14:01

Реконструкцию очистных сооружений в Звенигороде начнут весной — Воробьев

Мир

16 сентября 2022, 14:01

Лидеры ШОС заявили о недопустимости вмешательства в дела стран под предлогом борьбы с терроризмом

Мир

16 сентября 2022, 14:00

Германия пригрозила Польше пересмотреть границы в ответ на требование репараций

Криминал

16 сентября 2022, 13:35

Бастрыкин поручил открыть дело по факту обстрела Валуек ВСУ

Глава СК РФ Бастрыкин поручил открыть дело по факту обстрела Валуек ВСУ

Читать 360tv в

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение завести уголовное дело по факту обстрелов города Валуйки Белгородской области, в результате которых погиб мирный житель. Об сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ территории Белгородской области и представить доклад о ходе расследования», — сказано в тексте.

Реклама

По предварительным сведениям, один мирный житель погиб, медицинская помощь понадобилась двум людям.

Реклама

Ведомство отметило, что в результате обстрела Валуек повреждена подстанция, а также нарушено электроснабжение населенного пункта. Кроме того загорелись восемь домов и три машины на улице Школьная.

Представители Следственного комитета добавили, что ВСУ открыли огонь также по селу Нехотеевка в Белгородском районе. Один из снарядов попал в неработающую АЗС, случился пожар. Про предварительным данным, никто не пострадал.

Следственный комитет России

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама