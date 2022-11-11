Криминал 11 ноября 2022, 10:21 Реставраторов арестовали за хищение при работах в Кремле «Коммерсант»: Басманный суд арестовал реставраторов башен Кремля за хищение 70 млн рублей РИА «Новости»

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Главу компании «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука арестовали до конца декабря по делу о хищениях при реставрации башен московского Кремля. Решение вынес Басманный суд столицы, написал «Коммерсант».

Вместе с Орынчуком под арест попала его сестра Оксана, бывшая сотрудница его компании.

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Задержанных подозревают в хищениях на сумму более 70 миллионов рублей. Следователи полагают, что в 2018 году брат и сестра присвоили себе средства при перечислении авансовых платежей. Оксана, занимающаяся бухгалтерией организации, не могла не знать о деньгах.

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Бизнесмен заявил, что в мае 2019 года заказчик расторг контракт. Задержанный отказался признавать свою вину.

Согласно материалам дела, «Петербургский ренессанс» заключал с Федеральной службой охраны контракт на проведение работ на Боровицкой, Водовзодной, Тайницкой, Комендантской, Оружейной, Петровской, Беклемишевской, Константино-Еленинской, Набатной и Царских башнях Кремля.

Также сообщается, что в последнее время компания Орынчука занималась восстановлением Мариуполя.