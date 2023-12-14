Криминал 14 декабря 2023, 21:41 Решившего воевать за ВСУ мужчину осудили в Брянске на 9,5 года колонии Суд Брянска приговорил решившего воевать за ВСУ мужчину на 9,5 года колонии Фото из Telegram-канала пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области

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Брянский областной суд вынес обвинительный приговор Евгению Телегину по делу о покушении на государственную измену. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области

«Телегин, являясь противником проведения СВО, вступил в переписку с вербовщиками одного из украинских вооруженных формирований с целью вступить в его ряды для участия в боевых действиях против ВС РФ», — написали в мессенджере.

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Телегин попытался нелегально пересечь границу России, чтобы попасть на Украину. Но его задержали сотрудники правоохранительных органов. Суд признал Телегина виновным по статьям «Покушение на государственную измену, то есть на совершение гражданином РФ перехода на сторону противника», а также «Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ». Виновному назначили девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима и один год шесть месяцев ограничения свободы.

Ранее первый апелляционный суд вернул на новое рассмотрение уголовное дело в отношении жителя Ярославля, который получил 13 лет колонии по статьям о контрабанде и государственной измене. Дело пересмотрят в том же суде, но в другом составе судей.