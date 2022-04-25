Решил прийти на помощь. Друг убитого в драке хоккеиста Дидура рассказал о его смерти

Погибший в ночь на 24 апреля в центре Москвы хоккеист Роман Дидур не проникал в кафе, в котором якобы начался конфликт, приведший к смерти спортсмена. По словам его друга Тимофея, стычка с хозяевами заведения случилась у друзей Дидура — он пытался прийти им на помощь. Об этом молодой человек рассказал РЕН ТВ.

Как сообщил Тимофей, друзья Дидура решили войти в закрытое кафе с черного входа. В результате у них началась словесная перепалка, а затем и драка с хозяевами заведения, которые там отдыхали и выпивали. После того, как молодых людей выпроводили из кафе, они позвонили спортсмену, который был в клубе напротив: он решил идти к ним на подмогу. Тогда владельцы заведения начали реагировать на то, что на помощь побитым ими ребятам подходят еще люди.

«Они выбежали из заведения, они уже сразу были с ножами, там женщины были с шампурами. <…> И так получилось, что они идут, из заведения выходят, а ребята разговаривают. Те на них налетают, начинается драка​​​​​​», — рассказал друг хоккеиста.

Он также добавил, что Роман сначала попытался ударить одного из оппонентов, но промахнулся, а через несколько мгновений другой нападавший убил его, попав ножом в сердце.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы был убит 23-летний местный житель. Выяснилось, что речь идет о хоккеисте Романе Дидуре. Конфликт произошел на Николоямской улице около 02:40 24 апреля. По данным СМИ, участниками стали спортсмен и 37-летний владелец кафе «Баклажан». Подозреваемый задержан.

Роман Дидур играл за московские молодежные хоккейные команды «Созвездие» и «Пингвины».