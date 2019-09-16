Решение ВС: поляка Радзаевски оставят в тюрьме на 14 лет за шпионаж
Мосгорсуд осудил гражданина Польши на 14 лет за шпионажПодробнее
«Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев апелляционную жалобу и предоставленные стороной защиты доводы, признал законным и обоснованным решение Московского городского суда в отношении гражданина Республики Польша», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ России.
Мариану Радзаевски приговорили к 14 годам колонии строгого режима в конце июня 2019 года. Он стал фигурантом дела о «Шпионаже» и был пойман с поличным. Поляк пытался получить секретные комплектующие к ЗРК С-300 и вывезти их с территории России. Силовики арестовали Радзаевски во время заключения сделки.
Как выяснилось, осужденный выступал в интересах польской организации, которая занимается поставками вооружения для спецслужб и вооруженных сил Польши.