Решение ВС: поляка Радзаевски оставят в тюрьме на 14 лет за шпионаж

Гражданин Польши Мариану Радзаевски находится в колонии строгого режима, где проведет 14 лет по обвинению в шпионаже. Сторона защиты не согласилась с таким решением и направила апелляцию в Верховный суд, но жалобу не удовлетворили.

Мосгорсуд осудил гражданина Польши на 14 лет за шпионаж Подробнее

«Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев апелляционную жалобу и предоставленные стороной защиты доводы, признал законным и обоснованным решение Московского городского суда в отношении гражданина Республики Польша», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ России.

Мариану Радзаевски приговорили к 14 годам колонии строгого режима в конце июня 2019 года. Он стал фигурантом дела о «Шпионаже» и был пойман с поличным. Поляк пытался получить секретные комплектующие к ЗРК С-300 и вывезти их с территории России. Силовики арестовали Радзаевски во время заключения сделки.

Как выяснилось, осужденный выступал в интересах польской организации, которая занимается поставками вооружения для спецслужб и вооруженных сил Польши.