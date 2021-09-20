Решение об УДО фотографа Лошагина, убившего жену, отменили

В Свердловском областном суде отменили решение об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, который ранее был осужден за убийство жены — модели Юлии Прокопьевой. Виновного в 2015 году приговорили к 10 годам колонии строго режима. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 3 августа в отношении Лошагина Дмитрия Александровича отменить. Дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд первой инстанции в ином составе суда со стадией подготовки к судебному заседанию», — объявил судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети «ВКонтакте».

Все произошло в ночь на 23 августа 2013 года. Фотограф в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры убил жену и вывез ее в лес. Через некоторое время, чтобы замести следы преступления, он вернулся к ней и облил ее голову горючей жидкостью.

Следствие вынесло наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже срок был снижен до девяти лет и 10 месяцев. В августе 2021 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина, однако прокуратура обжаловала это решение. Своей вины фотограф не признал и предлагал заняться поисками «реального убийцы».