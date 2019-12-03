Участница известного шоу про экстрасенсов Мариам Циминтия забила тревогу. Уже несколько месяцев в соцсетях ей пишут обманутые граждане со всей страны. Они говорят, что обращались к Мариам в Instagram, внесли предоплату, но обещанной консультации не получили.

«Мне ответили о том, что услуги по диагностике моей проблемы будут стоить 2,5 тысячи рублей. Прислали номер карты. Я, соответственно, не задумываясь оплатил. Видимо, это была моя грубейшая ошибка: не проверил, принадлежит ли этот аккаунт этому человеку, после чего меня благополучно заблокировали», — рассказал один из пострадавших, Виталий.

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Репутация Мариам оказалась под угрозой. Девушка решила оповестить всех о мошеннических схемах. Она обратилась к людям, которые хотели бы получить помощь, и рассказала, что в Instagram ее нет, страницы экстрасенса есть только на Facebook и во «ВКонтакте».

Однако это не спасло ситуацию, рассказала Мариам. Количество обманутых доверчивых людей увеличивалось в прогрессии. Росла и география.

«Так как я нахожусь в стрессе и в стрессовой ситуации уже достаточно долгое время, конечно, я была готова на многое. И поэтому, естественно, я сразу все это оплатила, и меня заблокировали. И та страничка пропала. Я не знала абсолютно, что мне делать, как мне быть. Никаких координат у меня не было, и у меня, если честно, до сих пор какой-то стресс», — рассказала Ирина, пострадавшая из Севастополя.

Экстрасенс подчеркнула, что аккаунт в Instagram у нее украли уже давно, после чего она сразу же оповестила всех поклонников о случившемся. Кроме этого, Циминтия указала, что отвечает либо посредством видео, либо с помощью аудиосообщений.

«Я просто нервничаю, потому что людей в большом уже количестве начинают обманывать. Мне приходят в личку сообщения о том, сколько они переводили на фейковую страницу, когда их обманули. Ну естественно, я предпринимаю сейчас активные меры, о которых я не могу сейчас во всеуслышание сказать. Но я уверяю вас, очень скоро этот человек будет наказан», — заявила Мариам Циминтия.

Мариам рассказала, что под удар попали и другие участники шоу. Пострадавших людей колоссальное количество. Только с помощью фейковой страницы Мариам, уверяет девушка, злоумышленники обманули несколько десятков человек.

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«Так как данные противоправные действия повлекли за собой большое количество пострадавших граждан и совершены группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с уголовным кодексом данное преступление квалифицируется как мошенничество. И коррекция судьбы за данное преступление — от двух до десяти лет лишения свободы, так как совершено в крупном размере», — заявила адвокат Асия Мухамедшина.

Мариам Циминтия попросила абсолютно всех писать заявления в полицию и не забывать нажимать на кнопку «пожаловаться» в Instagram. Это позволит поскорее заблокировать мошеннический аккаунт и спасти от обмана большое количество людей.