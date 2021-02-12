Репетитор по физике устроила нарколабораторию в Москве

В Москве на съемной квартире задержали двух девушек-репетиторов, которых подозревают в производстве и продаже наркотиков. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Подозреваемым 18 и 20 лет. Младшая соседка по квартире давала уроки живописи, старшая была репетитором по физике и математике, ранее училась в МГУ.

На девушек вышли после задержания двух кладменов на юге столицы. У обоих нашли свертки с мефедроном.

По данным следствия, преступники заказывали в интернет-магазине крупные партии запрещенных средств, фасовали их и делали закладки в разных районах города. Кладмены рассказали, где находится квартира-склад. Там и задержали двух репетиторов.

В квартире нашли лабораторное оборудование, химические реагенты, упаковку, магниты для изготовления закладок и другие приспособления для нарколаборатории. Также полиция изъяла 1800 граммов мефедрона и около 1400 граммов гашиша.

Одну из подозреваемых отпустили под домашний арест, остальных отправили в СИЗО.

Во время визита оперативников двадцатилетняя девушка рассказала, что, торгуя наркотиками, хотела накопить на квартиру.