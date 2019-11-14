Репетитор музыки ответит в суде за издевательства над ученицей

Репетитор музыки во время занятий избивал и оскорблял свою восьмилетнюю ученицу. На молодого человека завели уголовное дело и уже передали материалы в суд. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СКР Юлия Иванова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала она РИА «Новости».

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По информации следователей, преподаватель начал заниматься с девочкой в ноябре 2018 года. Он обучал ее игре на фортепьяно два раза в неделю и систематически издевался. По словам молодого человека, он применял физическую силу в воспитательных целях.

«Своими противоправными действиями преподаватель причинил девочке физические и нравственные страдания», — подчеркнула Иванова.

О подобных методах преподавания студента консерватории имени Чайковского Мгера Махсудяна стало известно после того, как родители девочки установили дома камеры. Семья обратилась за помощью в полицию и передала все снятые кадры. Против молодого человека весной возбудили уголовное дело, по которому ему может грозить до семи лет лишения свободы.