Рэпера Эльмина Гулиева оставили под арестом

Таганский суд продлил арест рэперу Эльмину Гулиеву по делу об аварии. Артист просил перевести его под домашний арест, объясняя это тем, что он мог бы начать выплачивать компенсации пострадавшим.

Под стражей музыкант останется еще на два месяца, до 21 февраля 2021 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Изменить меру пресечения Гулиев попросил, сославшись на возможность работать дома и начать выплачивать компенсации пострадавшим.

ДТП с участием Гулиева произошло 21 сентября на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Infinity, которым управлял рэпер, столкнулся с Mercedes, пролетев на красный. Иномарку с Эльмином Гулиевым бросило на тротуар. Под машину попали люди. Четверо пострадали, из них госпитализировали троих. Среди пострадавших оказались два пешехода и пассажирка Infinity.

Мужчина получил травмы позвоночника и головы, одной из пострадавших пришлось ампутировать часть ноги, у второй — перелом таза и сотрясение мозга.

Сам Гулиев, известный под псевдонимом Эллей, признал свою вину в суде и заплакал на заседании.