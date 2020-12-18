Рэпера Эльмина Гулиева оставили под арестом
Под стражей музыкант останется еще на два месяца, до 21 февраля 2021 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Изменить меру пресечения Гулиев попросил, сославшись на возможность работать дома и начать выплачивать компенсации пострадавшим.
ДТП с участием Гулиева произошло 21 сентября на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Infinity, которым управлял рэпер, столкнулся с Mercedes, пролетев на красный. Иномарку с Эльмином Гулиевым бросило на тротуар. Под машину попали люди. Четверо пострадали, из них госпитализировали троих. Среди пострадавших оказались два пешехода и пассажирка Infinity.
Мужчина получил травмы позвоночника и головы, одной из пострадавших пришлось ампутировать часть ноги, у второй — перелом таза и сотрясение мозга.
Сам Гулиев, известный под псевдонимом Эллей, признал свою вину в суде и заплакал на заседании.