Рэпер Сидху Муз Вала погиб от выстрелов

Не стало индийского рэпера Сидху Муз Валы. Мужчину застрелили в городе Манса. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на The Sun.

Известно, что исполнитель мечтал о семье. За некоторое время до происшествия он сделал предложение своей девушке. Свадьба должна была состояться в ноябре.

По предварительным данным, погибший находился за рулем автомобиля. В этот момент его обстреляли неизвестные и покинули место происшествия. Из тела рэпера достали 24 пули. Спустя время подозреваемых удалось задержать.