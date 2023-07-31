31 июля 2023, 09:28
Релейный шкаф подожгли близ станции Очаково в Москве
РИА «Новости»: неизвестный поджег релейный шкаф на ж/д дороге в Москве
Неизвестный поджег релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги, сообщили РИА «Новости» представители компании. По их словам, ЧП не повлияло на движение поездов.
Возгорание релейного шкафа из-за вмешательства посторонних лиц зафиксировали в ночь на 29 июля. В МЖД напомнили, что за подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность.
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О подозрительных действиях или людях на объектах железнодорожного транспорта следует сообщать на горячую линию РЖД по телефону 8-800-775-00-00 или обращаться в правоохранительные органы, заключили в компании.
По информации Telegram-канал Shot, злоумышленник выбрал один из четырех релейных шкафов, вскрыл его и облил горючим. Источник канала обратил внимание, что шкаф, который поджег преступник, был нерабочим.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о приведении в негодность путей сообщения.
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