Криминал 31 июля 2023, 09:28 Релейный шкаф подожгли близ станции Очаково в Москве РИА «Новости»: неизвестный поджег релейный шкаф на ж/д дороге в Москве РИА «Новости»

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Неизвестный поджег релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги, сообщили РИА «Новости» представители компании. По их словам, ЧП не повлияло на движение поездов.

Возгорание релейного шкафа из-за вмешательства посторонних лиц зафиксировали в ночь на 29 июля. В МЖД напомнили, что за подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность.

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О подозрительных действиях или людях на объектах железнодорожного транспорта следует сообщать на горячую линию РЖД по телефону 8-800-775-00-00 или обращаться в правоохранительные органы, заключили в компании.

По информации Telegram-канал Shot, злоумышленник выбрал один из четырех релейных шкафов, вскрыл его и облил горючим. Источник канала обратил внимание, что шкаф, который поджег преступник, был нерабочим.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о приведении в негодность путей сообщения.