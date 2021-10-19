Ректору «Шанинки» предъявили обвинение в крупном хищении

Суд обвинил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал его адвокат Сергей Севрук.

По словам адвоката, ему предъявили обвинение по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса. Зуева подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Известно, что вину он не признает.

Ранее он рассказал, что никогда не был знаком с Раковой и в списке контактов у него нет ее номера, сообщила газета «Известия». Экс-замглавы Минпросвещения России стала фигурантом дела о присвоении более 50 миллионов рублей. По версии следователей, эти деньги она похитила во время реализации госконтрактов в сфере образования. Свою вину женщина также отрицает. Суд арестовал ее до 6 декабря.

На прошлой неделе Тверской районный суд отправил Сергея Зуева под домашний арест до 7 декабря. Помимо него, арестованы бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин.