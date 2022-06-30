Ректору РАНХиГС предъявили обвинение по делу о мошенничестве

Министерство внутренних дел предъявило ректору РАНХиГС Владимиру Мау обвинение в хищении денег вуза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС», — сказано в сообщении Telegram-канале «МВД Медиа».

Ректор является обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее его открыли в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других.

«Сотрудники МВД России продолжают проводить следственные действия, оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве проведены обыски у ректора РАНХиГС Владимира Мау и сотрудников вуз», — добавили в МВД.

Расследование уголовного дела контролирует руководство Следственного департамента МВД России.

Telegram-канал «112» написал о задержании Мау в Москве. Пресс-служба Тверского районного суда столицы уточнила, что туда поступило ходатайство об избрании фигуранту дела домашнего ареста в качестве меры пресечения сроком до 7 июля.