Криминал 28 апреля 2023, 12:01 Ректора ВАВТ Синельникова-Мурылева задержали силовики ФСБ задержала ректора ВАВТ Синельникова-Мурылева по подозрению в мошенничестве РИА «Новости»

Читать 360tv в

ФСБ задержала ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Синельников-Мурылев С. Г. задержан», — сказал источник.

Реклама

Ректору вменили мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Лефортовский суд Москвы избрал Синельникову-Мурылеву меру пресечения, удовлетворив ходатайство об аресте.

По данным Telegram-канала Baza, сотрудники ФСБ задержали Синельникова-Мурылева в четверг, 27 апреля. Дома, на даче и на работе у него прошли обыски.

Ректора заподозрили в хищение одного миллиона рублей. Ждать суда он будет под домашним арестом. Синельников-Мурылев возглавляет академию с 2007 года.

В октябре 2022 года ректора биотехнологического университета Михаила Балыхина арестовали в Москве по делу о мошенничестве.