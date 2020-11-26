Ректора университета в Якутии задержали после выявления крупного мошенничества

По данным следствия, руководство АГАУ начиная с 2016 года незаконно получило из бюджета свыше 250 миллионов рублей на обучение по разным специальностям 136 студентов-бюджетников, которых в действительности не существовало.

«Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели, которые предстоит выяснить», — говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Следственным комитетом республики в отношении ректора возбудили уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями.

Указанные дела были объединены в одно производство. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что ректор университета задержан.

В сентябре уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» возбудили в отношении бухгалтера детского сада, которая подозревается в краже пяти миллионов рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Сотрудники пресс-службы прокуратуры города отметили, что предположительно главный бухгалтер детского сада Красногвардейского района предоставляла в банк зарплатные ведомости, в которых были изменены суммы выплат некоторым работникам.