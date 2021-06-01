Ректора сахалинского вуза задержали по подозрению в махинациях с зарплатами

Уголовное дело открыли в отношении ректора одного из вузов в Южно-Сахалинске. Его заподозрили в выплате зарплаты фиктивно устроенным на работу людям. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Сахалинской области.

Дело заведено по статье УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере». Об этом написал ТАСС.

По данным ФСБ, руководитель вуза организовал незаконное расходование бюджетных средств, когда выплачивал зарплаты фиктивно трудоустроенным им в институт людям. В результате этого высшему учебному заведению причинен ущерб на сумму более 3,6 миллиона рублей.

Местные СМИ назвали имя ректора. По их информации, это Иван Литвинов — директор Института железнодорожного транспорта. Вуз является филиалом Дальневосточного государственного университета путей сообщения.