Ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова задержали правоохранители, сообщил источник «Бизнес Online». В вузе изданию заявили, что информацией не располагают, а университет работает в обычном режиме.

По словам источника «Бизнес Online», задержание может быть связано с уголовным делом о заказном убийстве в 1990-х годах либо с делом о коррупции. Он отметил, что ректора могли доставить в Москву для следственных действий.

Сотрудник КФУ, близкий к Гафурову, сообщил изданию, что ректор заболел, поэтому в среду на работе не появится.

Источник ИА «Татар-информ» выдвинул версию, что Гафурова могли задержать для выяснения обстоятельств дела, по которому проходили лидеры преступной группировки «29-й комплекс» из Набережных Челнов. Речь идет об Адыгане Саляхове, известном как Алик Большой, и Рузале Асадуллине по прозвищу Рузалик.

Гафуров стал ректором КФУ в 2010 году, также он входит в Госсовет Татарстана. Правоохранительные органы официально не подтверждали информацию о его задержании.