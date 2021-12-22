Ректора Казанского университета Гафурова арестовали по делу о заказном убийстве
Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского федерального университета Гафурова до 21 февраля
Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова до 21 февраля. Ранее он был задержан по делу о подстрекательстве к убийству.
«Басманным районным судом Москвы <…> удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <…> Гафурова Ильшата Рафкатовича до 21 февраля 2022 года», — сказано в сообщении Telegram-канала «Московские суды общей юрисдикции».
Ректору предъявлено обвинение по нескольким статьям. В их числе соучастие в преступлении, приготовление к преступлению, а также убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.
Защита просила избрать Гафурову меру пресечения, которая не связана с заключением под стражу. Суд отказался удовлетворить ходатайство, в том числе отправить ректора под домашний арест.
Правоохранители задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова 22 декабря. Ректора доставили в Москву для следственных действий. Гафурова подозревают в причастности к заказному убийству, которое было совершено в 1990-х годах. Другая версия связана с делом о коррупции с федеральными деньгами.