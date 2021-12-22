Ректора Казанского университета Гафурова арестовали по делу о заказном убийстве

Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова до 21 февраля. Ранее он был задержан по делу о подстрекательстве к убийству.

«Басманным районным судом Москвы <…> удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <…> Гафурова Ильшата Рафкатовича до 21 февраля 2022 года», — сказано в сообщении Telegram-канала «Московские суды общей юрисдикции».

Ректору предъявлено обвинение по нескольким статьям. В их числе соучастие в преступлении, приготовление к преступлению, а также убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Защита просила избрать Гафурову меру пресечения, которая не связана с заключением под стражу. Суд отказался удовлетворить ходатайство, в том числе отправить ректора под домашний арест.

Правоохранители задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова 22 декабря. Ректора доставили в Москву для следственных действий. Гафурова подозревают в причастности к заказному убийству, которое было совершено в 1990-х годах. Другая версия связана с делом о коррупции с федеральными деньгами.