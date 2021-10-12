С ректором Шанинки Сергеем Зуевым проводят следственные действия по делу о мошенничестве экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой. Этой информацией источник в правоохранительных органах поделился с ТАСС.

Сейчас ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева допрашивают следователи, после они примут процессуальное решение, сказал источник агентства.

В вузе уже прокомментировали сообщения о задержании Зуева. Шанинка ответила РИА «Новости», что сотрудники учреждения сотрудничают со следствием.

Марину Ракову подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и сговоре с другими фигурантами дела. Сама бывшая чиновница вину не признает и уверяет, что отношения к этим преступлениям не имеет. Однако следователи считают иначе — они попросили заключить Ракову под стражу, что и сделал суд.

Похищенные средства принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм форм развития образования» и предназначались для проекта «Учитель будущего».