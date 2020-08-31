Рекордное число дел о мошенничестве завели в России в период пандемии

Во время ограничений, связанных с коронавирусом, в России зафиксировали рост мошенничества. Об этом говорит статистика Генпрокуратуры. Больше всего людей обманывали в интернете.

Число случаев мошенничества за первые полгода в Москве увеличилось на 76% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в Свердловской области — на 60%, в Санкт-Петербурге — вдвое. Об этом написал РБК. Если говорить только о последних месяцах, то число случаев мошенничества выросло на 36%.

С апреля по июнь прокуратура зарегистрировала 82,5 тысячи подобных историй. Около 71% преступников проворачивали свои аферы через интернет или по телефону.

«В период карантина возникли новые поводы и основания для безналичных расчетов. Росту числа мошенничества также способствовало закрытие большинства торговых точек, собственники денежных средств более положительно, чем обычно, реагировали на предложения товаров и услуг на онлайн-площадках, чем воспользовались и мошенники», — объяснил руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

Он рассказал, что создавалось множество сайтов-клонов известных торговых площадок по продаже компьютерной техники. Эти липовые интернет-магазины воровали платежные данные. Также возникло большое количество порталов, которые предлагали якобы простой и быстрый заработок. Например, там обещали дать заработать на майнинге криптовалюты.

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что компания зафиксировала появление ресурсов, которые предлагали пройти опрос за вознаграждение или обещали соцвыплаты по пандемии.

«Но получить деньги можно только после перевода „закрепительного платежа“ или „комиссии“. В результате деньги уходят злоумышленникам. Растет и активность злоумышленников, обзванивающих клиентов банков», — отметил Голованов.

Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин добавил, что мошенники недавно стали эксплуатировать тему вакцинации. С 11 по 19 августа аферисты зарегистрировали 107 доменов, где содержались имеющие к коронавирусу или вакцине слова.

Ранее россиян призвали быть аккуратными при покупке авиабилетов. В Сети появилось много сайтов, которые предлагают якобы хорошие скидки.