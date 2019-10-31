Рэкет по-кубански: банду Цапка связали с еще одним преступлением

В деле банды Цапка появился новый потерпевший. Адвокат кубанского предпринимателя Николая Гордика рассказал «360», что у его подзащитного вымогали бизнес изощренным способом: его «трамбовал» и грозился повесить высокопоставленный полицейский, а бандиты таскали за волосы его жену и ребенка.

Адвокат Гордика Ольга Тежерова сообщила, что Сергей Цапок привлек к вымогательству бизнеса высокопоставленного кущевского полицейского.

«Они возбудили уголовное дело в отношении Гордика по надуманным основаниям по инициативе этой банды. После чего Гордика задержали, и его в камере начали трамбовать, очень жестко начали трамбовать», — сказала Тежерова.

Собеседница добавила, что этот сотрудник органов лично приходил в камеру, где держали Гордика, и угрожал.

«Он ему объяснял, что его в камере кончат, его там в камере повесят, а в это время его жену и дочь трамбовали члены банды в Кущевке: приезжали домой, таскали за волосы и прочее это все», — добавила адвокат.

В один из очередных визитов, по словам адвоката, тот полицейский взял с собой документы, которые Гордику пришлось подписать. Таким образом он лишился бизнеса. «Это называется вымогательство», — подытожила Тежерова.

В субботу, 26 октября, чтобы в очередной раз привлечь внимание к своему делу и сдвинуть расследование с мертвой точки, Гордик написал заявление в кущевскую полицию по факту вымогательства. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю эту информацию комментировать не стали.

Пострадавший от рук членов банды Цапка Гордик еще в 2010 году написал заявление. Тогда завели уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. Позже его передали из Краснодарского края в управление СК Ростовской области. «360» отправил запрос в СК РФ. Гордика признали потерпевшим еще в 2012 году, однако дело до сих пор не переквалифицировали в «Вымогательство».