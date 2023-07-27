Криминал 27 июля 2023, 12:27 Рейды прошли в московских хостелах из-за фиктивной постановки мигрантов на учет В Москве прошли рейды в хостелах по делу о фиктивной постановке на учет 100 тыс. мигрантов

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Сотрудники правоохранительных органов проверили и обыскали хостелы, расследуя уголовное дело об организации незаконного пребывания мигрантов в столичном регионе. Больше сотни иностранцев доставят в отдел для дальнейших разбирательств, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Москвы.

По версии следствия, преступная группа в течение четырех лет занималась организацией незаконной миграции в Москве и Химках. Они оформили на себя и на доверенных лиц хостелы и там регистрировали приезжих, зачастую превышая лимит койко-мест.

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Некоторых мигрантов все же заселяли в номера, чтобы подтвердить его законную работу. При этом большая часть иностранных граждан по факту в бюджетной гостинице не проживала.

В СК отметили, что руководство ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино получало деньги от фигурантов дела в обмен на покровительство их преступного бизнеса. В итоге с 2018 года злоумышленникам удалось поставить на миграционный учет как минимум 100 тысяч нелегалов, что принесло им прибыль около 420 миллионов рублей.

Ранее масштабный рейд по поиску нелегальных мигрантов провели в Котельниках.