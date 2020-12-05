«Reeflаy не любил работать». Знакомая блогера рассказала о его состоятельных девушках

Блогер, во время стрима которого умерла девушка, не любил работать, а все его девушки были состоятельными. По словам знакомой, зарабатывал он на стримах, но подруги могли помогать ему финансами по собственной инициативе.

«Последняя, которую он, кстати, бросил из-за Вали, тоже была при деньгах. Сперва Стас играл в игры и снимал, как играет. Потом постепенно уже перешел снимать себя и своих друзей», — рассказала она.

Летом Стас снимал треш-стримы со своим знакомым Валентином Ганичевым. Подписчики блогера давали очень унизительные задания парню. Он соглашался на все.

«Его никто не заставлял, но он выполнял все задания… Все это знают — то живьем закапывают, то ещё что-то. Валентин писал на них заявление, потом сам забирал и говорил, что это его друзья», — рассказала знакомая Решетникова.

Суд арестовал блогера на два месяца. Он может сесть в тюрьму на 15 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, если его вина будет доказана.