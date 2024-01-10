Эксклюзив 10 января 2024, 14:16 «Редко на улицу выходила». Тетя убитой в Татищеве девочки рассказала о ее отношениях с братом Тетя убитой в Татищеве школьницы опровергла сообщения о ее конфликте с братом РИА «Новости»

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У восьмиклассницы, тело которой нашли в заброшенном ДК в селе Татищево в Челябинской области, не было конфликтов с троюродным братом. Об этом в беседе с «360» рассказала тетя убитой девочки.

Школьница была спокойной

По ее словам, она не заметила разногласий между 15-летней племянницей и ее 19-летним троюродным братом, которого подозревают в зверском убийстве. Женщина сообщила, что молодой человек не выглядел опасным.

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«Скорее, он больше себе вредил, чем другим <…> Я не могу сказать, что он неадекватный или какой-то плохой, сложно было что-то про него [плохое] подумать», — рассказала она про подозреваемого.

Родственница также отметила, что убитая девочка отличалась спокойным характером.

«Она редко на улицу выходила. Не скандалистка, ничего такого не было», — указала женщина.

Она добавила, что новость об убийстве шокировала всю семью. Некоторые родственники даже отказались прийти на похороны девочки, потому что посчитали себя отчасти виноватыми в случившемся.

Проникающие ранения и следы от веревки

Правоохранители нашли труп девочки в заброшенном здании ДК. На ее теле остались следы от веревки, специалисты также обнаружили на животе погибшей шесть ранений, сообщил «360» источник.

По подозрению в убийстве полиция задержала 19-летнего троюродного брата школьницы. По данным источника, семья девочки состояла на учете в ПДН из-за неисполнения родительских обязанностей. На учете в подразделении по делам совершеннолетних сама школьница не состояла.

Источник сообщил, что убитая девочка перед смертью поссорилась с родственником. По его информации, ночью злоумышленник поймал школьницу на территории заброшенного ДК и задушил веревкой. Правоохранители продолжают устанавливать все детали случившегося.

Ранее СМИ сообщали, что преступник использовал для расправы над 15-летней девочкой гвоздь, найденный им в заброшенном здании. По информации Telegram-канала Shot, подозреваемый находился в конфликте с жертвой.