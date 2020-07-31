Ребенок умер после падения на стеклянную теплицу в Серпухове

Десятилетний мальчик упал на стеклянную теплицу в подмосковном Серпухове. Его госпитализировали с проникающей раной брюшной полости, однако усилия врачей оказались напрасны — на следующее утро ребенок скончался.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он сообщил, что бригада скорой помощи привезла ребенка с проникающим ранением брюшной полости в ГБУЗ МО «Серпуховская ГБ им. Семашко Н.А.» около 19:00 28 июля. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался в районе 06:40 29 июля.

Правоохранители выяснили, что ребенок был прописан в Москве, но пострадал в Серпуховском городском округе. Он находился возле стеклянной теплицы, расположенной на одном из участков в деревне Нефедово. Мальчик поскользнулся и упал, при этом разбив стекло теплицы.

Правоохранители начали проверку случившегося.