Криминал 30 марта 2023, 22:39 Ребенок снял на камеру момент смертельного избиения своей матери в Омской области

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Житель Шербакульского района Омской области насмерть избил свою жену. Все это произошло на глазах у их ребенка, сообщили Nation News со ссылкой на региональное управление СУ СК РФ.

Ситуация произошла 29 марта. Мужчина в порыве ревности избил свою жену. Их ребенок заснял случившееся на видео. В результате женщина погибла от полученных травм.

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Сотрудники органов задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело. Также в его телефоне нашли видеозаписи, на которых он запечатлел регулярные избиения жены.