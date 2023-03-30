30 марта 2023, 22:39
Ребенок снял на камеру момент смертельного избиения своей матери в Омской области
Житель Шербакульского района Омской области насмерть избил свою жену. Все это произошло на глазах у их ребенка, сообщили Nation News со ссылкой на региональное управление СУ СК РФ.
Ситуация произошла 29 марта. Мужчина в порыве ревности избил свою жену. Их ребенок заснял случившееся на видео. В результате женщина погибла от полученных травм.
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Сотрудники органов задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело. Также в его телефоне нашли видеозаписи, на которых он запечатлел регулярные избиения жены.
Убийства
Избиения
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