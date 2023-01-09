Криминал 09 января 2023, 00:36 Ребенок случайно застрелил мать, фотографируясь с ружьем Sabah: ребенок фотографировался с ружьем в Турции и случайно застрелил мать Unsplash

Читать 360tv в

Девятилетний мальчик случайно застрелил свою мать, когда фотографировался с ружьем. Убийство произошло на юго-востоке Турции, написала местная газета Sabah.

«Девятилетний мальчик фотографировался с ружьем, находясь дома с матерью. Его палец нажал на курок, и он случайно выстрелил в голову стоявшей перед ним матери», — сообщили журналисты.

Реклама

Они уточнили, что все случилось в городе Сиверек, расположенном в провинции Шанлыурфа. На место выехали сотрудники экстренных служб, которые нашли истекающую кровью женщину. Пострадавшую спасти не удалось.

Реклама

Правоохранители забрали ребенка в полицейский участок, где устроили допрос с участием психолога. Сейчас расследование продолжается.

Еще несколько смертей произошли в штате Северная Каролина. Американские полицейские обнаружили тела семейной пары и троих детей обнаружили в городе Хай-Пойнт. Местные жители вызвали правоохранителей, когда услышали доносящиеся из дома крики. Дверь никто не открыл, поэтому ее пришлось выломать. Выяснение всех обстоятельств еще не закончилось.