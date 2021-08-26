Ребенок скончался в поезде № 289 сообщением Анапа — Екатеринбург, написал E1.ru. Информацию подтвердили в СКР по региону.

По данным издания, мальчику стало плохо примерно за два часа до подъезда к Каменску-Уральскому. По информации источника, ему было два года, он страдал ДЦП.

В Следственном комитете заявили, что смерть не носит криминального характера.

«Мы в курсе ситуации. Ребенок ехал в поезде с родителями. У ребенка была болезнь, из-за которой, по предварительным данным, он умер», — сказали в ведомстве.

По факту произошедшего идет проверка. В частности, проводится экспертиза. После нее будут известны точные причины смерти.

Семья умершего мальчика сошла с поезда в Каменске-Уральском.