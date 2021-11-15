Следственный комитет и прокуратура по региону начали проверку сообщений о том, что шестилетний пациент со спинальной мышечной атрофией (СМА) умер из-за неполучения своевременно нужных ему лекарств. Информация об этом появилась на сайтах ведомств.

Прокуроры выясняют, насколько полно и качественно ребенок получал медицинскую помощь и препараты. Ведомство со ссылкой на СМИ сообщило, что мальчику не хватило препаратов «Рисдиплам» и «Спинраза».

В СК заявили, что следователи дадут оценку ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти по обеспечению мальчика бесплатными лекарственными препаратами в рамках уголовного дела.

Как передали в областном Минздраве, умерший получал «Рисдиплам» с ноября 2020 года. Препаратом его обеспечивал Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными заболеваниями, «Круг добра».

«Все дети в Новосибирской области с СМА, которым требуется терапия, обеспечены лекарственными препаратами согласно медицинским показаниям», — подчеркнули в ведомстве.

Спинальная мышечная атрофия — генетическое заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга, кости и дыхательные пути.