Ребенок проглотил иголку на приеме у стоматолога в Симферополе

Поход к частному стоматологу в Крыму закончился для ребенка госпитализацией. Врач в ходе манипуляций с зубом уронил в пищевод пациента медицинскую иглу. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

Пострадавшего ребенка тут же госпитализировали в больницу Симферополя, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что частный стоматолог оказывал медицинские услуги без лицензии. По итогам мероприятий следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителя».

Максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы. Сейчас следователи проводят необходимые действия для установления обстоятельств происшествия.