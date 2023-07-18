Криминал 18 июля 2023, 14:58 Ребенок погиб на водном аттракционе в Смоленской области Смоленский СК сообщил о гибели пятилетнего ребенка при купании на водном аттракционе РИА «Новости»

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Отдых на водных батутах в деревне Лебедки Смоленской области закончился для семьи гибелью пятилетнего мальчика. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, ребенок погиб во время купания в присутствии отца.

В ведомстве заявили, что завели уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Также они намерены оценить действия организатора водного аттракциона, который не обеспечил безопасность отдыхающих.

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Telegram-канал Shot уточнил, что на отдых отец с тремя сыновьями приехал из Московской области. Водный аттракцион для детей выбрал, потому что там работал его родственник, который по неизвестной причине забыл надеть на мальчика спасательный жилет.

Очевидцы в беседе с авторами сообщения уточнили, что спасатели не сразу заметили, что ребенок упал в воду. Первым на помощь бросился отец. До приезда врачей отдыхающие пытались реанимировать утонувшего мальчика, но им это не удалось.