Ребенок отнимал время и силы. Матери из Бийска дали 15 лет за убийство дочки

Жительницу Бийска признали виновной в убийстве 11-месячной дочери. Екатерина Шишкова, кроме того, уличена в тунеядстве и пьянстве. Суд назначил 26-летней обвиняемой наказание: 15 лет лишения свободы. Осужденная проведет их в колонии особого режима.

Жительницу Нижнего Новгорода приговорили к 19 годам тюрьмы за убийство своих детей Подробнее

«Ночью 28 июля 2019 года она с дочерью вернулась домой из гостей в состоянии алкогольного опьянения. В связи с тем, что ребенок не мог успокоиться и плакал, женщина с силой нанесла удар по голове девочки, а затем, взяв за ноги, ударила ее о стену, после чего пошла спать. Смерть ребенка наступила от кровоизлияния вследствие черепно-мозговой травмы», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Протрезвев, мать поняла, что натворила. Вместо того, чтобы прийти с повинной, она стала искать как скрыть содеянное и не нашла ничего лучше, чем завернуть тельце 11-месячной дочери в полиэтиленовый пакет и подбросить в соседний подъезд.

В ходе предварительного следствия Шишкова вину в убийстве признала полностью. Она рассказала, что сама искренне желала смерти ребенка, так как дочь мешала ей развлекаться и отнимала много сил и времени. Уголовное дело с обвинительным заключением в итоге было направлено в суд, который назначил женщине наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать срок детоубийца будет в колонии особого режима.