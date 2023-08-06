Криминал 06 августа 2023, 10:19 «Ребенок кричал двое суток». Соседи — об изрезавшей сына «розочкой» матери в Приморье Жители Большого Камня рассказали о криках ребенка, которого мать изрезала стеклом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Из квартиры женщины в Большом Камне, изрезавшей двухлетнего сына стеклом от разбитой бутылки, крики ребенка доносились и раньше. Об этом РЕН ТВ рассказали жильцы дома.

«Видела ее, паренек с ней китаец был. Как-то раз слышали, как ребенок долго плакал. А еще был случай, что двое суток ребенок кричал. Старые шрамы на нем тоже есть, врачи говорили. Это все очень жестко», — отметили соседи.

Реклама

Подруга матери рассказала, как в один из дней женщина написала сообщение, что убила своего сына.

«Я сразу начала звонить и писать, она не отвечала. Потом сказала, что якобы все уже в порядке. Написала ее парню, он сам просил вызвать полицейских», — отметила она.

В субботу, 5 августа, стало известно о задержании матери в Большом Камне, которая осколками от разбитой бутылки изрезала собственного ребенка.

СК завел уголовное дело, женщине грозит до 20 лет тюремного заключения.