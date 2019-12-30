    30 декабря 2019, 12:01

    Ребенок из Подмосковья выпил растворитель и умер

    Александра Ломейко, Алла Морген

    Маленький мальчик погиб в Подмосковье из-за невнимательности родных. Полуторагодовалый ребенок выпил растворитель, перелитый в пластиковую бутылку из-под детской питьевой воды, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

    Малыша госпитализировали в Пушкинскую районную больницу имени профессора В. Н. Розанова днем 28 декабря. Врачам не удалось спасти ему жизнь: спустя час мальчик 2018 года рождения скончался.

    Известно, что ребенок находился в квартире вместе с дядей 45 лет и бабушкой 1952 года рождения. Родители малыша ушли в гости.

    Взрослые не заметили, как мальчик дотянулся до бутылки с жидкостью «Ермак-обезжириватель» и отпил из нее.